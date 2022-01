Aos 94 anos, mãe de Bolsonaro morreu no interior de São Paulo - Reprodução

Aos 94 anos, mãe de Bolsonaro morreu no interior de São Paulo Reprodução

Publicado 21/01/2022 19:16

O corpo de Olinda Bonturi Bolsonaro, mãe do presidente Jair Bolsonaro (PL), foi sepultado na tarde desta sexta-feira, 21, no Cemitério Central de Eldorado, no interior de São Paulo. Olinda estava internada no Hospital São João, na cidade de Registro (SP), desde a última segunda-feira, 17. A causa da morte ainda não foi informada.

Mais cedo, o falecimento foi informado pelo próprio mandatário, que está em viagem internacional e, agora, se preparar para retornar ao Brasil.



"Com pesar, o passamento da minha querida mãe. Que Deus a acolha em sua infinita bondade. Neste momento, me preparo para retornar ao Brasil", escreveu.

A Presidência da República reservou todos os quartos dos hotéis localizados no centro da cidade para a comitiva presidencial.

A abertura do velório aconteceu pela manhã, na Igreja Nossa Senhora da Guia de Eldorado. O presidente Jair Bolsonaro, que chegou ao local por volta de 15h30, estava acompanhado por sua esposa, Michelle e os filhos Flávio e Renan.

Por volta das 16h30 o velório foi finalizado e deu início ao cortejo do corpo até o Cemitério Central do município. O presidente que aparentava estar bastante emocionado, ajudou a carregar o caixão até o momento do enterro às 17h.