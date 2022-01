Glau Duarte - Redes sociais / divulgação

Publicado 21/01/2022 21:28

A polícia investiga a morte do influenciador Glaubedson Duarte, que foi espancado na última quarta-feira, 19, na praia do Itaguá, em Ubatuba (SP). O maquiador e cabelereiro, de 31 anos, chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu, e morreu na quinta-feira, 20. Segundo a família da vítima, o crime teria sido motivado por homofobia. Com informações do portal G1.



Glau, como era conhecido, estava de férias com um grupo de amigas em uma pousada na cidade de Ubatuba, no litoral. Na noite do crime, o influenciador saiu com os amigos para uma casa de shows e, na volta, disse que passaria em um quiosque antes de voltar para onde estava hospedado. Horas depois, ele foi encontrado ensanguentado, com o rosto completamente desfigurado e seminu na praia do Itaguá. Glau chegou a ser levado para a Santa Casa, mas não resistiu.



“Ele estava desfigurado, com muitas lesões no rosto. Não tinha ferimentos pelo corpo. Eu nem consegui reconhecer o meu amigo. É muito triste ver a vida de uma pessoa ser levada assim, por motivo algum. Ele era uma pessoa muito batalhadora, esforçada, lutava pelo bem comum. É muita dor”, relatou o amigo Henrique Tomé.

Segundo a Polícia Civil, a investigação está em curso e apura se o homem foi vítima de homicídio ou latrocínio, pois seu celular foi levado durante a ação. O crime de homofobia não foi descartado. Ele era homossexual e no momento do crime usava um vestido e shorts femininos.

LGBTQIA+fobia

Uma pesquisa baseada em dados do Sistema Único de Saúde (SUS) apontou que a cada uma hora um LGBT é agredido no Brasil. Entre os anos de 2015 e 2017, data em que os dados foram analisados, 24.564 notificações de violências contra essa população foram registradas, o que resulta em uma média de mais de 22 notificações por dia, ou seja, praticamente uma notificação a cada hora. Em 2021, foram registradas mais de 200 mortes violentas de LGBTI+.