Presidente Jair bolsonaro (PL) - AFP

Presidente Jair bolsonaro (PL)AFP

Publicado 22/01/2022 11:49

A pouco mais de nove meses das eleições, o presidente Jair Bolsonaro (PL) acumula a maior taxa de rejeição entre os possíveis candidatos. Segundo a pesquisa PoderData divulgada neste sábado, 22, 56% do eleitorado não votaria no atual presidente "de jeito nenhum".



Se considerada a margem de erro de 2 pontos percentuais, a taxa de rejeição se manteve estável em relação ao levantamento de dezembro de 2021, quando 60% disseram rejeitar o voto no presidente.

O presidente empata tecnicamente com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB, que tem 59% de rejeição. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o que tem a menor rejeição: 38%.



A pesquisa levantou três possibilidades: “único em quem votaria”, se “poderia votar nele” ou se não votaria nele “de jeito nenhum”.

A pesquisa PoderData foi realizada por meio de ligações para telefones celulares e fixos. Foram 3.000 entrevistas em 511 municípios, nas 27 unidades da Federação, de 16 a 18 de janeiro de 2022. O registro no TSE é 02137/2022. Lula segue liderando quando o assunto é "o único em que votaria".