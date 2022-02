Blogueiro Allan dos Santos - Reprodução/Jovem Pan

Blogueiro Allan dos SantosReprodução/Jovem Pan

Publicado 11/02/2022 13:16

Mesmo após ter contas bloqueadas em outubro do ano passado, a pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos continua ativo nas redes sociais e mantém um perfil no Instagram. Na página, ele fez ataques ao ministro da Corte.

Em um vídeo publicado na quarta-feira, 9, em uma conta com mais de 64 mil seguidores e que não leva o nome do blogueiro, ele aparece cantando uma música em que ofende Moraes. Além disso, havia outras postagens no perfil em que o blogueiro ataca o ministro do STF.

Para além de ofensas ao ministro, Allan fez uma publicação em defesa a Adrilles Jorge, comentarista que foi demitido da TV Jovem Pan News após fazer um gesto comparado a saudação nazista.

A primeira publicação foi feita em novembro de 2021, pouco mais de um mês depois da determinação pelo bloqueio de todas as contas que o blogueiro tinha nas redes sociais, como dois perfis no Twitter e Instagram. Além disso, uma conta no YouTube foi removida.

O blogueiro bolsonarista é alvo de dois inquéritos no Supremo que investigam ameaças a autoridades e atuação de uma milícia digital que ataca as instituições e disseminação de Fake News.

Além da remoção das redes sociais de Allan, Moraes determinou o bloqueio nas contas bancárias do blogueiro e também pela proibição de monetização, sem a possibilidade das plataformas repassarem dinheiro para ele.

Na decisão, Moraes também pediu pela prisão preventiva e um processo para extraditar o blogueiro, que deixou o Brasil e seguiu para os Estados Unidos após ser alvo de operações em julho do ano passado. Até o momento, o blogueiro bolsonarista segue em solo norte-americano.