Da Graça Hotel - Divulgação

Da Graça HotelDivulgação

Publicado 21/02/2022 11:24 | Atualizado 21/02/2022 12:20

Bahia - Conhecido como um refúgio em meio à natureza, Trancoso, distrito na Bahia, acaba de receber uma nova alternativa de hospedagem. O Da Graça Hotel é um hotel boutique distante apenas 200 metros do Quadrado, região charmosa e repleta de casinhas coloridas, rodeada pelo oceano e pelas falésias em tons de rosa.

A acomodação terá 11 suítes, que combinam o estilo moderno ao rústico, com detalhes em branco e madeira. Além disso, oferece uma piscina cercada pela mata nativa, duas suítes com banheiras de imersão e piscinas aquecidas particulares, com jardim próprio.



Uma propriedade familiar liderada por uma mãe e duas irmãs, o Da Graça Hotel será inaugurado neste Carnaval. Enquanto a arquiteta Marina Grobério, que já construiu casas em Trancoso, é responsável pelo projeto e curadoria da obra, Maria Luiza Grobério é uma das chefs que assinam o cardápio do bar da piscina e restaurante. Luze B Capichaba, por sua vez, é a matriarca da família, que produz artesanatos e estará à frente de uma lojinha dentro da unidade.



Para mais informações só entrar em contato pelo telefone (73) 2014 0340 ou pelo e-mail [email protected] . O instagram será @dagracahotel