Telegram e TSE discutiram parceria para garantir a segurança das eleiçõesShutterstock

Publicado 24/03/2022 14:23

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizou, nesta quinta-feira, a primeira reunião com o representante do Telegram no Brasil, Alan Campos Elias Thomaz, para estabelecer as medidas de colaboração com a plataforma para garantir a segurança das eleições de 2022.

Participaram da reunião membros da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação (AEED), além da secretária-geral da Presidência, Christine Peter da Silva; a juíza auxiliar Flávia da Costa Viana, da Assessoria Consultiva (Assec); José Gilberto Scandiucci, da Assessoria de Assuntos Internacionais; e o juiz auxiliar da Vice-Presidência, Marcos Vargas.



No encontro foi apresentado o Programa de Enfrentamento à Desinformação, onde constam dados sobre a atuação do TSE no combate às notícias falsas sobre o processo eleitoral. Além disso, foi apresentado medidas que serão estabelecidas para a manutenção da parceria entre as duas instituições será realizada.

O TSE enfatizou a preocupação com a propagação notícias falsas em relação ao processo eleitoral, especialmente com o objetivo de garantir a integridade democrática no Brasil. A Justiça Eleitoral enviou, por e-mail, uma versão em inglês e em português do Termo de Adesão ao Programa de Enfrentamento à Desinformação, cujo objetivo é combater fake news relacionadas especialmente ao sistema eletrônico de votação e a todas as fases do processo eleitoral.

A assinatura imediata do Termo foi proposta pelo TSE como uma maneira de concretizar o trabalho realizado em parceria com o objetivo de tornar o ambiente digital mais saudável para a sociedade e pela democracia. Na reunião, os presentes abordaram ainda o memorando de entendimento que pode ser baseado nas garantias que o Telegram já apresentou no processo em andamento no Supremo Tribunal Federal (STF).



De acordo com Alan Campos Elias Thomaz, a plataforma está empenhada no combate à desinformação e se comprometeu a encaminhar a proposta do TSE aos executivos da plataforma. Ele frisou a importância da abertura desse canal de diálogo e parabenizou o trabalho do Tribunal no combate à desinformação, reforçando o compromisso do Telegram no enfrentamento às notícias falsas.