Victor Godoy VeigaReprodução/Twitter

Publicado 30/03/2022 09:55 | Atualizado 30/03/2022 10:19

Brasília - Após a demissão de Milton Ribeiro do Ministério da Educação (MEC), Victor Godoy Veiga foi nomeado para assumir o cargo de forma interina. A nomeação foi divulgada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira, 30, e assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

O afastamento de Ribeiro aconteceu após a divulgação do áudio em que o ex-ministro afirmava ter sido orientado pelo chefe do Executivo a favorecer municípios indicados pelos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura no repasse de verbas da pasta. Seu pedido de exoneração foi entregue na última segunda-feira, 28, ao presidente Jair Bolsonaro.

Veiga já era secretário executivo do MEC desde julho de 2020, mesmo período em que Milton Ribeiro assumiu o comando do órgão. Ele é o quinto ministro da Educação durante o governo Bolsonaro.

De acordo com o currículo Godoy, publicado no site do MEC, ele é servidor público da carreira de Auditor Federal de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União (CGU), onde trabalhou desde 2004 até ser convidado ao cargo de secretário-executivo do MEC, em julho de 2020.



Na CGU, Godoy atuou como auditor federal de Finanças e Controle, coordenador-geral; e diretor de Auditoria da Área Social e de Acordos de Leniência.