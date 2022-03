TV Globo - reprodução

Publicado 30/03/2022 08:41 | Atualizado 30/03/2022 09:22

Rio - Jocelito Paganelli morreu aos 42 anos, nesta terça-feira, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. O apresentador do TEM Notícias 1ª Edição e chefe de Redação da TV TEM, afiliada da TV Globo, foi vítima de um mal súbito, seguido de um infarto fulminante. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para reanimá-lo, mas não conseguiu.

O jornalista atuava na emissora desde junho de 2017. Ele era especializado na cobertura de política e ganhou relevância ao trabalhar como repórter do jornal Diário da Região. Ele deixa o companheiro, o também jornalista Junior Caires.

A afiliada da TV Globo confirmou a morte de Jocelito Paganelli através de um comunicado. "É com tristeza que compartilhamos o falecimento do querido Jocelito Paganelli. O apresentador do TEM Notícias morreu, nesta terça-feira (29), em Rio Preto, aos 42 anos. Ele sofreu um mal súbito em casa, chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu. Ao longo de cinco anos, a TV TEM teve a honra de contar com o talento e o amor ao jornalismo deste profissional versátil e competente. Estamos todos muito abalados e tristes com essa trágica notícia e partida prematura de Paganeli. Expressamos nossas condolências aos familiares, amigos e admiradores do jornalista"