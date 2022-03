Após denúncia anônima, polícia interrompe velório e retira corpo de influencer - Reprodução Instagram

Publicado 31/03/2022 14:40 | Atualizado 31/03/2022 15:03

Curitiba - A Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) interromperam o velório da digital influencer Ellen Jacqueline da Silva, de 39 anos, e levaram o corpo após receberem uma denúncia anônima de que a causa da morte teria sido violenta. De acordo com a corporação, a medida, realizada na última segunda-feira (28), foi necessária para apuração do fato.

A mulher foi encontrada morta em um hotel de Londrina, no Paraná, e estava sendo velada na Capela Mortuária do Parque Jamaica. A princípio, a causa do óbito foi apontada como morte natural, já que uma avaliação preliminar do IML não encontrou vestígios que indiquem morte violenta.

Entretanto, depois da denúncia, novos exames foram realizados. Os resultados da nova pericia vão dizer a causa da morte e devem ficar prontos em até três meses. O corpo da influencer foi liberado no mesmo dia para ser enterrado.

Ellen Jacqueline tem 46 mil seguidores no Instagram e se identificava como especialista em marketing. Além disso, ela compartilhava dicas de beleza, de viagens e de gastronomia em seu perfil. A influencer também tinha um canal no Youtube identificado como "Mamãe Amsterdam", na qual compartilhava como era morar na Holanda com o marido e os dois filhos. Após a separação, Ellen retornou ao Brasil e passou a viver a "maternidade a distância", já que os meninos ficaram com o pai.