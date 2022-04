Lula (PT) anuncia que irá se casar com Janja em maio - Ricardo Stuckert

Lula (PT) anuncia que irá se casar com Janja em maioRicardo Stuckert

Publicado 07/04/2022 13:53

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve começar a campanha eleitoral à presidência casado com a socióloga Rosângela da Silva, conhecida como Janja. A cerimônia está prevista para acontecer em maio, segundo o anúncio feito pelo petista à rádio BandNews FM nesta quinta-feira, 7.

"Vou casar agora no mês de maio para dizer ao povo brasileiro: eu confio tanto no Brasil, que aos 76 anos de idade vou casar. Porque eu amo a pessoa que eu vou casar e porque eu amo meu país. E sobretudo porque eu amo esse povo, porque esse povo é responsável por tudo o que aconteceu na minha vida", contou Lula à rádio.



A cerimônia já está sendo preparada e deve ser restrita aos familiares e amigos íntimos do casal. Já a festa pode demorar um pouco mais para acontecer. Segundo apurou o Metrópoles, a comemoração pode ser transferida para o início de junho devido à agenda do ex-presidente.

O casal mora junto desde 2019, mesmo ano em que Lula apresentou a namorada aos seus apoiadores na saída da carceragem da Polícia Federal (PF), em Curitiba, Paraná.

“Quero apresentar a vocês uma pessoa especial”, disse o ex-presidente na ocasião. “Consegui a proeza de, preso, arrumar uma namorada, estar apaixonado e ela aceitar casar comigo”, contou ele a uma multidão que ouvia seu discurso.

A primeira vez que se falou do namoro de Lula foi em 16 de maio de 2019, quando foi divulgada a informação de que ele estava apaixonado e pretendia se casar assim que deixasse a prisão. Esse anúncio foi feito dois dias após a assessoria de Lula negar as especulações de que o ex-presidente tinha um perfil em um aplicativo de namoro.



Janja

A noiva de Lula é uma paulista de 55 anos que mora em Curitiba, mesma cidade em que completou a graduação. Ele tem bacharelado e licenciatura em ciências sociais e pós-graduação em história pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Janja também é MBA em gestão social e desenvolvimento sustentável.

No mesmo município, ela trabalhou para a Itaipu Binacional, onde atuava na área de programas de responsabilidade social. Em 2012, a socióloga foi cedida à Eletrobras por um período de três anos.

O namoro com Lula começou após a morte da ex-primeira dama, Marisa Letícia, em 2017. No entanto, os dois já se conhecem desde 1993, quando faziam as caravanas da cidadania. Antes mesmo de conhecer o ex-presidente, Janja se filiou ao Partido dos Trabalhadores (PT), em 1983, e se descreve como “petista de carteirinha”.

Durante as eleições de 2018, ela apoiou a candidatura de Fernando Haddad (PT) à presidência da República. No período em que Lula esteve preso, ela visitava o namorado todas às quintas-feiras.

Seu apoio ao PT e à família de Lula também é revelado nas redes sociais. No Facebook, ela mantém contato com a neta do namorado, com quem costuma trocar elogios nos comentários de publicações. No Twitter, ela já comemorou uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que derrubou a prisão em segunda instância. Na ocasião, Janja escreveu “Amanhã eu vou te buscar! Me espera”, se referindo a Lula.