Ex-presidente Lula amenizou o tom das declarações sobre o aborto, tema polêmico entre o eleitorado conservador - Ricardo Stuckert

Publicado 07/04/2022 15:03 | Atualizado 07/04/2022 15:18

São Paulo - Em entrevista à rádio 'Jangadeiro Bandnews', o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva amenizou o tom das declarações sobre o aborto, que incitaram críticas de opositores, em especial da corrente bolsonarista, e a preocupação de aliados. Nesta quinta-feira, Lula disse ser, ‘pessoalmente’, contra o aborto e defendeu uma ‘conversa civilizada’ com deputados.

"A única coisa que eu deixei de falar na fala que eu disse é que eu sou contra o aborto. Tenho cinco filhos, oito netos e uma bisneta. Eu sou contra o aborto. O que eu disse é que é preciso transformar essa questão do aborto em saúde pública. Que as pessoas pobres que forem vítimas de um aborto têm que ter condições de se tratar na rede pública de saúde", disse Lula.

Outro ponto polêmico debatido no encontro na sede da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e que gerou muitas críticas da oposição foi a sugestão do candidato, que lidera as intenções de voto na corrida presidencial, foi do aumento da pressão da militância sobre parlamentares eleitos. Preocupados, aliados apelam para o ex-presidente se contenha e adote a estratégia de 'falar menos'.