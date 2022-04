Gravação mostra momento da agressão - Reprodução

Publicado 12/04/2022 14:19

Câmeras de segurança flagraram um casal agredindo sete funcionárias de uma escola municipal, em Galileia, no Vale do Rio Doce, no estado de Minas Gerais, nesta segunda-feira. A dupla atacou a diretora, a vice-diretora, a supervisora, uma professora e três serventes e até mesmo um soco inglês foi utilizado. Nas imagens, é possível ver que a porta de uma sala é fechada e no instante seguinte, uma mulher se levanta e tenta invadir o local com chutes. Ela e o agressor conseguem entrar e atacam as servidoras.

A gravação mostra diversas pessoas tentando impedir as agressões que continuam na sala de atendimento enquanto crianças presenciam a cena. Segundo a diretora da Escola Municipal Valdira de Castro Martins, Edna Gonçalves, o casal acompanhava a mãe de um aluno, de 8 anos. Ela foi convocada a comparecer à unidade pois o filho e outro colega teriam brigado na última quinta-feira. O homem e a mulher que agrediram as funcionárias foram identificados como tios do menino que teria apanhado na ocasião.

Edna conta que no dia do ocorrido, a criança não mencionou a briga nem chorou ao entrar na sala após a discussão.

"A supervisora contou que teve briguinha de criança no fim do recreio, mas nada sério. Depois da briga, o menino entrou para a sala, a professora disse que ele não entrou chorando, não comentou da briga. Após essa aula teve educação física, eles foram para o pátio, ele estava tranquilo, não chorou, não falou de briga, não comentou. Se tivesse sido sério, eu mesma tinha tomado providência, tinha levado até na delegacia, mas não era o caso", revelou a diretora à Inter TV.

Por conta da situação, os responsáveis pelas duas crianças foram chamados até a escola. Edna diz que não houve atendimento e o casal chegou no local agredindo as funcionárias. "Não teve tempo, ele já chegou agredindo. Quando terminei a hora cívica, eu falei para a mãe 'nós vamos te atender'. Só que ele já tinha me ameaçado. Eu não ia sair, eu ia encarar? Pensei ‘vou ficar aqui dentro que eles vão embora’, mas eles não foram", contou a diretora.



A dupla foi presa e o soco inglês apreendido. As aulas da unidade foram suspensas nesta terça-feira (12). As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Governador Valadares.