MPT resgata 24 pessoas que estavam em condições análogas à escravidão em fazenda - Divulgação

Belo Horizonte - O Ministério Público do Trabalho (MPT) resgatou, nesta terça-feira (12), 24 trabalhadores que estavam em condições análogas à escravidão em uma fazenda em Olhos D’Água, Minas Gerais. Segundo o órgão, a propriedade produzia carvão e corte de eucalipto e os trabalhadores estavam submetidos a alojamentos sem água potável, energia elétrica, sanitários e instalações com telhas de amianto.

Ainda segundo o órgão, os serviços eram realizados sem equipamentos de proteção individual. Um jovem de 17 anos foi encontrado realizando o trabalho de desgalhador, atividade que consta na lista das piores formas de trabalho infantil.



Além de resgatar os trabalhadores, o MPT vai acionar na Justiça a empresa que os contratou para realizar o pagamento de indenizações por danos morais e coletivos e solicitar a inclusão da firma na Lista Suja do Trabalho Escravo.



A operação de resgate também contou com a participação de auditores fiscais do trabalho e agentes da Polícia Federal.