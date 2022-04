Pipa faz avião arremeter no aeroporto de Guarulhos - Reprodução/Youtube

Publicado 20/04/2022 15:49

São Paulo - Uma pipa invadiu a pista de taxiamento do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, impediu que um avião fizesse o pouso e obstruiu a passagem de outra aeronave, na tarde dessa terça-feira (19).



O momento foi registrado pela SBGR Live pelo sistema de câmeras de segurança do aeroporto. Veja o vídeo:





O ocorrido se deu quando o Airbus 320 da Latam, vindo de Belo Horizonte, aterrissou no aeroporto e se deslocava para outra pista próxima. O piloto, porém, interrompeu a ação e entrou em contato com a torre de controle assim que percebeu a presença de uma pipa no local.

"Quero apenas passar a informação de que acabou de cair uma pipa aqui nessa área. Na lateral, próximo à taxiway, uma das pistas do aeroporto", disse o piloto.

"Tem condições de solicitar a retirada da pipa?", afirmou, enquanto aguardava com a aeronave parada na pista.

A controladora respondeu o piloto, dizendo que atenderia ao pedido, mas ele informou que não poderia passar por cima da pipa, porque ela poderia ser puxada pela força das turbinas e danificar a aeronave.

"O rabo da pipa ficou em cima da taxiway, se a gente passar com o motor ali, ela vai ser sugada", alertou.

Depois, outro avião da Latam começou a se aproximar para fazer o pouso e recebeu as mesmas orientações, já que o A320 ainda estava parado no local esperando a retirada do objeto.

"Arremeta! Tem uma aeronave que teve que parar na taxiway e ela ainda está com a cauda sobre a pista. Arremeta e chame o controle", orientou.

Apesar da confusão, a aeronave Airbus 380 da companhia Emirates — que havia sido impedida de realizar o pouso — conseguiu pousar em uma segunda tentativa, 15 minutos depois. "A pipa já foi recolhida, o senhor está em segurança", afirmou a controladora.