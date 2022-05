Dois primeiros casos da subvariante XQ do coronavírus são registrados em São Paulo. - Mohamed Hassan - Pixabay - Creative Commons

Publicado 05/05/2022 11:07

A Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou, nesta quinta-feira (5), os dois primeiros casos de Covid-19 provocados pela subvariante XQ na capital paulista. A subvariante é uma combinação das sublinhagens BA.1.1 e BA.2 da ômicron.



A recombinação acontece quando uma pessoa é infectada por duas ou mais variantes ao mesmo tempo, resultando em uma mistura de materiais genéticos.



Em abril, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de outra recombinante da ômicron, a XE, uma mistura da BA.1 e BA.2. Desde então, somente mais três casos da XE foram confirmados.

Em nota, o Ministério da Saúde ressaltou a importância dos cuidados para evitar o avanço do número de casos no país.

"As medidas já conhecidas pela população seguem cruciais para combater a pandemia do coronavírus: higienização das mãos (com água e sabão ou álcool em gel); distanciamento social; e a vacinação contra a Covid."