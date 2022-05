Prova do Enem sendo aplicada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 2021. - Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 11/05/2022 13:37

O ministro da Educação, Victor Godoy Veiga, anunciou nesta quarta-feira (11) que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) atingiu a marca de 1 milhão de inscritos ao longo do primeiro dia. As inscrições foram abertas nesta terça-feira (10) e o prazo vai até 21 de maio.

Se o ritmo de inscrições se mantiver, a previsão é que o número de participantes da edição de 2022 ultrapasse a de 2021. No ano passado, um total de 4 milhões de estudantes se inscreveram para a prova.

Para garantir a participação, é necessário pagar a taxa de R$ 85 até o dia 27 de maio. O pagamento pode ser feito por PIX, cartão de crédito ou por boleto bancário.



No último Enem, dos 4 milhões de alunos inscritos, apenas 3,1 milhões pagaram a taxa e confirmaram a participação. Foi o menor número desde 2005.