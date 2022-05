Homem quebra carro de namorado da ex em frente à delegacia e acaba preso - Reprodução

Publicado 11/05/2022 17:54

Um homem foi preso após quebrar o carro do atual namorado de sua ex-mulher em frente à Delegacia Regional de Cariacica, no Espírito Santo, nesta terça-feira, 10. Um policial que estava no local precisou efetuar um disparo para alto na tentativa de conter o agressor.

Segundo a mulher, ela e o atual namorado estavam dentro do carro, em frente de casa, no bairro Itanguá, quando viu seu ex-companheiro se aproximar em uma moto. Em seguida, a vítima conta que o homem desceu do veículo e então começou a bater com o capacete na lataria do carro em que ambos se encontravam.

Foi então que o namorado da mulher partiu em direção à delegacia, porém os ataques continuaram e todos os vidros do automóvel foram quebrados. Chegando ao local, o agressor precisou ser contido por um policial e em seguida foi preso.

Em depoimento à polícia, a mulher contou que teve um relacionamento com ele durante cinco anos, mas que haviam se separado em fevereiro deste ano. Segundo a vítima, ela sofria com agressões verbais e físicas do ex-companheiro desde o segundo ano de relacionamento.

Após a prisão, a mulher ainda solicitou uma medida protetiva contra o ex-companheiro.