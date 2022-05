Marcelo Queiroga durante o lançamento do Plano Nacional de Eliminação da Malária - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 11/05/2022 15:20

O Ministério da Saúde lançou nesta quarta-feira (11), o Plano de Eliminação da Malária no Brasil. A meta, segundo a pasta, é chegar a 2025 com 68 mil casos, depois, registrar números abaixo dos 14 mil até 2030 e reduzir o número de óbitos a zero. Segundo dados oficiais, em 2020 foram registrados 145 mil casos da doença em todo o país. Desse total, mais de 99% concentrados na região amazônica.

O ministro Marcelo Queiroga disse que o plano de enfrentamento terá quatro fases, com metas definidas junto aos profissionais e gestores da saúde. Ele disse ainda que pretende ampliar o Projeto Apoiadores Municipais para Prevenção, Controle e Eliminação da Malária nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Mato Grosso.

Somente em 2020 foram investidos mais de R$ 275 milhões no combate à malária. Os planos coordenados da OMS são para que a redução da doença chegue a 90% em todo o planeta até 2030, com a eliminação da malária em pelo menos 35 países; além de evitar a reintrodução em países já considerados livres da transmissão.



Dados de 2019 da OMS apontam 229 milhões de novos casos da doença notificados, com mais de 409 mil óbitos. Em 2020, o Brasil registrou 145.188 casos de malária, contra 157.452 casos registrados em 2019.