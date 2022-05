Aeronave com paraquedistas faz pouso de emergência e duas pessoas morrem - Divulgação/Prefeitura de Boituva

Aeronave com paraquedistas faz pouso de emergência e duas pessoas morremDivulgação/Prefeitura de Boituva

Publicado 11/05/2022 15:20

Boituva, São Paulo - Um avião utilizado por paraquedistas fez um pouso de emergência nesta quarta-feira (11) no município de Boituva, no interior de São Paulo. A aeronave carregava 11 pessoas e duas delas morreram, de acordo com a prefeitura local.



A aeronave colidiu com uma torre de alta tensão e caiu em uma área de pasto, segundo informações do Corpo de Bombeiros para a Band Multi. A causa do acidente ainda é desconhecida.



De acordo com a Secretaria de Administração, as vítimas foram levadas com vida para o Hospital Municipal São Luiz, na mesma cidade, e sete foram atendidas em estado grave.



Uma das pessoas em estado grave será transferida para o Hospital Adib Jatene, em Sorocaba.