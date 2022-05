Idoso passou mal no local - Reprodução / TV Globo

Publicado 18/05/2022 13:11 | Atualizado 18/05/2022 13:12

Um idoso em situação de rua morreu nesta quarta-feira, 18, no núcleo de convivência São Martinho, na região do Belém, zona leste de São Paulo. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento informou que Isaías de Faria, de 66 anos, passou mal logo depois de entrar no núcleo, por volta das 7 da manhã desta quarta, quando seria servido o café da manhã.

A gerência do equipamento acionou Consultório na Rua e o Samu, mas os profissionais de saúde não conseguiram reanimá-lo. De acordo com a Prefeitura, essa foi a segunda vez que Isaías esteve no local. Não há registro de passagem dele pela rede de acolhimento socioassistencial.

Ainda não há informações oficiais sobre o local em que o idoso passou a noite nem sobre a causa da morte. Amigos afirmam que ele passou a noite dormindo na rua. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informa que a Polícia Civil vai investigar a causa da morte. "O caso foi registrado como morte suspeita pelo 8º Distrito Policial. Foi solicitado exame necroscópico à vítima para esclarecer todas as circunstâncias relacionadas aos fatos", diz a nota.

O Núcleo San Martinho é um abrigo destinado para pessoas em situação de vulnerabilidade que é conveniado com a Prefeitura de São Paulo e administrado pelo Centro Social da Nossa Senhora do Bom Parto. O local oferece diariamente alimentação para pessoas em situação de rua, mas não permite pernoite.

Nesta quarta-feira, a cidade registrou a chegada de uma massa de ar frio. De acordo com a Climatempo, com 7°C às 6h da manhã, São Paulo registrou a menor temperatura do ano de 2022 na cidade. A estação convencional do Mirante de Santana foi ainda mais fria e registrou 6,6°C de temperatura mínima. O recorde anterior era de 12,6°C, em 5 de maio.

Isso fez a Prefeitura reforçar o atendimento aos moradores de rua, com a instalação de dez tendas temporárias de atendimento e a criação de mais 2 mil vagas em abrigos para sem-teto - para além das 15.116 já existentes.

Já o governo do Estado iniciou o acolhimento a pessoas em situação de rua na Estação Pedro II do metrô, na região central. Com capacidade para abrigar 100 pessoas, o poder estadual ofereceu jantar às pessoas por meio de uma unidade do Bom Prato Móvel.

Segundo o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), ligado à Defesa Civil Nacional, uma forte massa de ar polar avança pelo Sul e Sudeste. O frio intenso vai continuar nos próximos dias.