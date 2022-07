Médico anestesista é preso por estuprar de grávida, durante o parto. - Reginaldo Pimenta

Publicado 12/07/2022 08:49 | Atualizado 12/07/2022 09:02

Brasília- O presidente Jair Bolsonaro utilizou suas redes sociais para comentar o caso do anestesista Giovanni Quintella Bezerra , preso na segunda-feira, 11, em flagrante, por estuprar uma grávida durante um parto cesariana. O caso aconteceu no Hospital da Mulher em Vilar dos Teles, em São João Meriti.

O presidente lamentou que o homem não possa ser condenado a prisão perpétua e criticou as leis do país. "É extremamente lamentável que a nossa Constituição não permita sequer que o maldito estuprador que abusou de uma paciente grávida anestesiada no RJ apodreça para sempre na cadeia, sem nenhum tipo de privilégio. Direitos humanos é para a vítima, esse vagabundo que se exploda!", finalizou.

A prisão do anestesista ocorreu após enfermeiras e técnicas de enfermagem da unidade gravarem um vídeo do médico colocando o pênis na boca da paciente, que estava anestesiada durante a realização do parto. No registro, a vítima estava deitada na maca, inconsciente, onde do lado esquerdo do lençol, a equipe médica iniciava a cirurgia, enquanto do outro lado Giovanni abusava da gestante.



Ao terminar o ato de violência o anestesista pegou um lençol e limpou a boca da vítima. A ação durou cerca de 10 minutos. O vídeo serviu como prova e foi encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

A delegada da distrital, Bárbara Lomba, relata que pelas imagens do vídeo foi possível ver nitidamente o estupro cometido pelo médico.



"Nós fomos acionados por conta de um vídeo registrado dentro do hospital que se documentava e via nitidamente um estupro cometido por um funcionário da unidade contra uma paciente, mas nós não tínhamos a ideia ainda de quão violento foi essa ação, quando vimos o vídeo que tivemos a ideia real da violência, porque o crime era cometido por um médico contra uma paciente que estava anestesiada e sedada dento do centro cirúrgico", comentou.

Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) abriu um procedimento cautelar para suspensão imediata do médico e alega que, a decisão ocorreu devido à gravidade do caso. Em nota, a direção da entidade informou que também foi instaurado processo ético-profissional que poderá resultar na cassação do médico.

Após a repercussão do caso, outra vítima compareceu à 64ª DP (São João de Meriti) para denunciar a conduta do profissional durante uma cesárea realizada no centro cirúrgico do Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João Meriti, na Baixada Fluminense, na semana passada.

A mulher, junto com o marido e a mãe, reconheceram o criminoso depois da repercussão da prisão em flagrante nos jornais.