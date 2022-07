O médico anestesista Giovanni Quintella foi preso em flagrante nesta segunda-feira (11) - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 11/07/2022 12:59 | Atualizado 11/07/2022 15:02





O Conselho alega que a decisão ocorreu devido à gravidade do caso. Em nota, a direção da entidade informou que também foi instaurado processo ético-profissional que poderá resultar na cassação do médico. Rio- O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) abriu um procedimento cautelar para suspensão imediata do médico anestesista Giovanni Quintella, preso nesta segunda-feira (11) acusado de estuprar uma gestante durante uma cesariana no Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João Meriti, município na Baixada.O Conselho alega que a decisão ocorreu devido à gravidade do caso. Em nota, a direção da entidade informou que também foi instaurado processo ético-profissional que poderá resultar na cassação do médico.

Giovanni foi preso após uma equipe de enfermagem da unidade gravar um vídeo do médico introduzindo o pênis na boca da paciente, que estava anestesiada durante a realização do parto.



O DIA teve acesso às imagens chocantes do caso que mostram o momento da cirurgia, em que um pano impede que outros profissionais vejam o anestesista manuseando a cabeça da vítima para frente e para trás após introduzir o pênis na boca da gestante. Em certos momentos ele olha ao redor para verificar que ninguém está olhando e continua o ato, até finalizar e limpar a paciente com um pano para esconder os vestígios do crime. Depois ele joga os papeis no lixo e age naturalmente.



A ação durou cerca de 10 minutos. O vídeo serviu como prova e foi encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti. O médico, que foi preso em flagrante por estupro de vulnerável, foi transferido para presídio de Benfica, na Zona Norte, onde passará por uma audiência de custódia. A pena para esse crime varia entre 8 a 15 anos de reclusão.



A defesa de Giovanni alega que ainda não obteve acesso na íntegra aos depoimentos e elementos de provas que foram produzidos durante a lavratura do auto de prisão em flagrante. A defesa informa também que após ter acesso a sua integralidade, se manifestará sobre a acusação.