Edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 02/08/2022 20:28

O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, enviou ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), segundo o GLOBO, um ofício, classificado como “urgentíssimo” para ter acesso aos códigos-fontes das urnas eleitorais até 12 de agosto.

“Solicito a Vossa Excelência a disponibilização dos códigos-fontes dos sistemas eleitorais, mais especificamente do Sistema de Apuração (SA), do Sistema de Votação (VOTA), do Sistema de Logs de aplicações SA e VOTA e do Sistema de Totalização (SisTot), que serão utilizados no processo eleitoral de 2022 ”, diz o ofício enviado ao ministro Edson Fachin, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral.

Porém, o TSE disse que o período de inspeção do código está aberto desde 4 de outubro de 2021, em cerimônia que marcou o início oficial do calendário eleitoral. A realização da inspeção não é obrigatória, mas é uma das principais fases de auditoria do processo eleitoral.

Órgãos como a CGU (Controladoria-Geral da União), MPF, UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e o Senado Federal puderam ter acesso mediante acordo de sigilo em uma sala segura dentro do TSE. As Forças Armadas estão entre as entidades que podem verificar o desenvolvimento dos sistemas eleitorais, mas até agora não foi feito e nem confirmado o agendamento da data.