Forte frente fria avança pelo Brasil - Reprodução

Forte frente fria avança pelo BrasilReprodução

Publicado 08/08/2022 11:02 | Atualizado 08/08/2022 11:06

A partir desta segunda-feira, 8, uma grande e forte frente fria passará pelo Brasil, de acordo com o relatório divulgado pelo Climatempo. O tempo deve se manter instável em boa parte do país e com predominância de céu nublado em várias regiões. As condições de chuva aumentam bastante no centro-sul do Brasil.



Há alerta de temporais, principalmente no litoral norte gaúcho, leste catarinense e interior do Paraná, mas a chuva também pode vir forte em Curitiba e Porto Alegre. Já no Centro-Oeste, há risco para temporais em Mato Grosso do Sul e sul de Mato Grosso — nas demais áreas de Mato Grosso também chove, no entanto, no sul de Goiás, serão pancadas mais isoladas. No norte de Goiás e no Distrito Federal a previsão ainda é de sol e tempo firme, mas há grande chance de chuva, nesta semana, em Brasília.



A região Sudeste terá temperatura mais baixa em São Paulo, sul de MG e RJ. O risco de temporal será maior no oeste paulista, mas há risco de chuva moderada a forte em outros pontos, como na capital. No centro-sul do Rio De Janeiro a chuva só chega à noite.



No Norte a chuva deverá atingir os estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá e litoral do Pará. Pontualmente pode chover forte. No centro-sul do Pará e no Tocantins, ainda não chove nesta segunda. Já na região Nordeste, os ventos devem provocar um pouco de chuva no litoral, no entanto, os volumes não são elevados.

Veja os alertas meteorológicos

- Alerta para temporais no litoral norte gaúcho, leste de SC e noroeste do PR;



- Alerta para temporais no oeste de SP, MS e sul de MT;



- Atenção para chuva moderada a forte no RS, leste do PR e SP;



- Atenção para chuva moderada a forte no sul de RO e no AM;



- Atenção para rajadas de vento de 40 a 60km/h no RS, litoral de SC, do PR e litoral sul de SP;



- Atenção para rajadas de vento de 40 a 50km/h no litoral do ES, sul da Bahia e em grande parte do interior nordestino;



- Atenção para umidade relativa do ar abaixo de 30% no centro-norte de MG, inclusive em BH, centro-oeste da BA e sul do PA;



- Alerta para umidade relativa do ar abaixo de 20% no TO, norte de GO, DF, oeste da Bahia, sul do PI e do MA.