Força-tarefa realiza operação contra facção criminosa nos estados do Mato Grosso e Rio de Janeiro - Divulgação: Polícia Federal

Força-tarefa realiza operação contra facção criminosa nos estados do Mato Grosso e Rio de JaneiroDivulgação: Polícia Federal

Publicado 18/08/2022 15:04

Uma força-tarefa de Segurança Pública de Mato Grosso (FTSP/MT) deflagrou a Operação Dissidência, na manhã desta quinta-feira, 18, para desmantelar facções criminosas envolvidas em crimes como homicídios, tortura e tráfico de drogas nos estados de Mato Grosso e Rio de Janeiro. Foram cumpridos 22 mandados de prisão preventiva, três de prisão temporária e outros 36 busca e apreensão.

Segundo as investigações, na região Centro-Norte do estado de Mato Grosso, facções criminosas estavam em guerra pelo controle na venda de drogas, principalmente no município de Sorriso, o que provocou um aumento em homicídios na cidade.



A Força-Tarefa de Segurança Pública instaurou um inquérito policial para apurar os crimes, e conseguiram descobrir que alguns dos líderes das facções na região, comandavam os crimes de dentro do sistema penitenciário, além de outros integrantes que praticarem homicídios, torturas, tráfico de drogas, entre outros crimes graves.

Líder da quadrilha mora no Rio



A polícia também realizou a prisão de um casal durante a operação. Os agentes identificaram uma mulher, de 30 anos, como uma das líderes do grupo criminoso, que residia no estado do Rio de Janeiro e transitava com frequência entre os municípios do Rio de Janeiro e Macaé, com identidade falsa. Já o marido dela, foi preso na cidade do Rio, onde ficava uma das residências do casal.

Foram cumpridos mandados expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos municípios de Cuiabá/MT, Várzea Grande/MT, Sinop/MT, Sorriso/MT, Marcelândia/MT, Peixoto de Azevedo/MT, Terra Nova do Norte/MT, Tangará da Serra/MT, Guarantã do Norte/MT, Rio de Janeiro/RJ e Macaé/RJ.



Também foram cumpridos mandados de prisão na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, em Sinop, e na Penitenciária Central do Estado e na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, ambas em Cuiabá, e na Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo no Mato Grosso, contra criminosos que já se encontravam presos.

Além das equipes da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar, com ajuda de cães farejadores, com o intuito de buscar drogas, também foram utilizados na operação helicópteros do Centro Integrado de Operações Aéreas (Cioaper) e da Polícia Rodoviária Federal.