Polícia Federal identificou vínculos com líder de facção criminosa preso no Maranhão - Divulgação/Polícia Federal

Publicado 05/09/2022 14:32

A Polícia Federal realiza, nesta segunda-feira, 5, uma operação no Ceará contra tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, envolvendo liderança de facção criminosa em Caririaçu, no sul do estado.



Na ação, cerca de 40 policiais federais cumprem nove mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça cearense, nos domicílios investigados.

De acordo com a PF, as buscas da Operação Quimera Cariri têm como objetivo apreender provas de crimes, valores, bens, documentos e mídias para instrução de inquérito policial, individualização da atuação dos suspeitos e apuração da participação de terceiros.



A investigação mostrou indícios de intensa atuação dos suspeitos no tráfico de drogas em Caririaçu (CE), identificando vínculos com líder de facção criminosa preso no Maranhão, detalhou a PF em nota.



Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa.