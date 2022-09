Ataque aconteceu na noite de domingo - Reprodução

Publicado 05/09/2022 08:23 | Atualizado 05/09/2022 11:04

Porto Alegre - Um ataque a tiros deixou duas pessoas mortas e pelo menos 23 feridos neste domingo, 4, em um bar na zona sul de Porto Alegre. Duas pessoas foram presas por suspeita de envolvimento no crime. Os feridos foram encaminhados para hospitais e postos de saúde.

Segundo a Brigada Militar (BM) os atiradores chegaram, por volta das 22h30, no estabelecimento localizado na Rua Rio Grande, no bairro Campo Novo. Os homens desceram dos veículos e fizeram vários disparos. Os suspeitos teriam feito três sequências de ataques com troca de tiros entre eles e pessoas que estavam no bar.

De acordo com o delegado Augusto Zenon, plantonista da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, o evento seria a comemoração de um ano do estabelecimento, com a presença de cerca de 80 pessoas. A principal suspeita é de que a motivação para o crime tenha sido um conflito entre facções.

Duas pessoas foram presas nas imediações de uma unidade hospitalar. Elas estavam com uma arma, que foi apreendida, e relataram que foram ao hospital para encontrar parentes feridos.

Os atingidos foram encaminhados para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), Hospital Vila nova e no Posto da Cruzeiro. Entre os feridos, há pelo menos três pessoas em estado grave.

Tanto a Polícia Civil quanto a Brigada Militar seguiram realizando diligências e buscas na região durante a madrugada desta segunda-feira, 5.

Durante o patrulhamento, dois homens foram presos após arremessarem uma granada em um condomínio na zona central da Capital. A polícia investiga a ligação entre os dois casos.