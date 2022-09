Nove animais já morreram até o momento - Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 05/09/2022 09:54 | Atualizado 05/09/2022 10:24

São Paulo - O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) interditou, nesta sexta-feira, 2, a fábrica Bassar Indústria e Comércio Ltda, localizada em Guarulhos, SP, e determinou o recolhimento nacional de todos os produtos da empresa. A decisão aconteceu por conta da morte de pelo menos nove cães após ingerirem petiscos da marca . Até o momento, seis animais morreram em Belo Horizonte, um em Piumhi (MG) e dois em São Paulo.

O fechamento foi realizado pela equipe de fiscalização do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Mapa, e deve permanecer até que todas as informações solicitadas sejam apresentadas. Segundo a pasta, a decisão é preventiva e poderá ser alterada de acordo com as informações das investigações.

Os produtos suspeitos de contaminação são o Every Day sabor fígado (lote 3554) e o Dental Care (lote 3467). O órgão decidiu que empresa deve recolher e apreender os produtos nos próprios armazéns.

Produto com suspeita de contaminação no lote 3554 Reprodução/Internet

O Mapa coletou amostra dos produtos está encaminhando aos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária do Ministério para análise.



Em nota, a Bassar afirmou estar colaborando com as investigações desde o início dos relatos e "contratando uma empresa especializada para fazer uma inspeção detalhada de todos os processos de produção e do maquinário em sua fábrica".

A empresa alegou que "enviou amostras para institutos de referência nacional" com o objetivo de "atestar a segurança e conformidade de seus produtos sob investigação".

Produto com suspeita de contaminação no lote 3467 Reprodução/Internet

Segundo a marca, fornecedores foram acionados para rastrear os insumos usados na produção com o intuito de "afastar a hipótese de algum tipo de contaminação", e disponibilizou um e-mail para tirar dúvidas dos consumidores: sac@bassarpetfood.com.br