Cascavel, Ceará - Reprodução

Cascavel, Ceará Reprodução

Publicado 26/09/2022 16:58 | Atualizado 26/09/2022 17:03

Um homem entrou em um bar em Cascavel, no interior do Ceará, e matou a facadas um cliente, no sábado passado (24), após a vítima declarar que votaria em Lula (PT) nas eleições presidenciais do próximo domingo. A vítima foi identificada como Antônio Carlos Silva de Lima, de 39 anos. O agressor, de 59 anos, que não teve a identidade divulgada pelas autoridades, já respondeu pelo crime de lesão corporal dolosa. A Polícia Civil do Ceará investiga o crime.

Segundo uma fonte da Segurança Pública, o agressor teria chegado ao bar transtornado e perguntado quem iria votar no petista. Lima teria respondido que era eleitor de Lula e em seguida o criminoso o esfaqueou na altura das costelas. A vítima foi socorrida mas, no entanto, não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a polícia informou que o caso é investigado pela Delegacia Metropolitana de Cascavel e faz diligências para prender o homem, que já foi identificado.

"Com base nas informações colhidas no local do crime, a motivação estaria relacionada à discussão política. No dia, a vítima chegou a ser socorrida, mas morreu durante atendimento médico. As buscas pelo suspeito seguem", informou a nota. A delegacia que investiga o caso já ouviu os depoimentos das testemunhas que estavam no bar.

Família da vítima



O corpo de Lima foi sepultado no domingo (25). Ele trabalhava como caseiro de sítios da região e deixa um filho de 10 anos. De acordo com a irmã da vítima, que pediu para não ser identificada, a família é de origem humilde e tem passado por momentos difíceis. "Eu pedi a Deus que desse misericórdia para ele se recuperar, mas soube da notícia que ele foi a óbito", disse.