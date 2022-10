Casal tingiu a água da cachoeira de azul durante chá de revelação - Reprodução: redes sociais

Publicado 01/10/2022 16:23

Tingimento da cachoeira

O evento foi realizado no domingo, 25, e as imagens do chá revelação viralizaram nas redes sociais. O local foi decorado com balões nas cores azul e rosa, como já é tradicional da proposta do evento. No entanto, na hora de revelar se seria menino ou menina, a água fica completamente azul, surpreendendo os pais, além dos outros convidados.



A reação dos internautas foi imediata e a atitude recebeu diversas críticas: “As pessoas perdem totalmente a noção, quando o objetivo é chamar a atenção”, escreveu uma internauta. Que ideia ridícula, mais absurdo do que fazer o chá revelação”, completou outro usuário das redes.

O casal e os convidados chegaram a remover as publicações sobre o evento, após os comentários negativos, mas já era tarde demais. As gravações com as imagens passaram a circular na internet e receberam a atenção das autoridades.