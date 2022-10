Brasil

Turista morre nas Cataratas do Iguaçu depois de cair quando tentava tirar foto

Homem era do Canadá e visitava atração no lado argentino; equipes de buscas encontraram o corpo próximo a cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná

Publicado 19/10/2022 11:13 | Atualizado há 1 hora