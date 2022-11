Determinação foi divulgada horas após diversos órgãos manifestarem preocupação com risco de falta de combustíveis - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Determinação foi divulgada horas após diversos órgãos manifestarem preocupação com risco de falta de combustíveisMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 02/11/2022 11:30 | Atualizado 02/11/2022 11:33

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou na noite desta terça-feira, 1º, medidas preventivas para garantir a continuidade do abastecimento de combustíveis. A decisão foi tomada por conta dos bloqueios em estradas em várias partes do país , realizados por bolsonaristas que se recusam a aceitar o resultado das urnas eletrônicas, que deram vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Entre as providências das ANP estão mudanças nos estoques, comercialização e armazenagem de combustíveis. A agência determinou a suspensão das obrigações de manutenção de estoques semanais médios mínimos pelas distribuidoras.

Na comercialização, o órgão liberou as revendas de GLP para em vasilhames de outras marcas além daquela para qual estão autorizadas. Os Transportadores-Revendedores-Retalhistas (TRRs) também estão liberados para comercializarem gasolina C e óleo diesel diretamente com postos de revendedores de combustíveis. Pelas regras atuais, os TRRs podem vender somente etanol hidratado.

Sobre a armazenagem, a ANP liberou a cessão de espaço entre diferentes agentes econômicos, independentemente de homologação da ANP. Isso permitirá que distribuidoras com volumes altos possam guardar produtos em instalações de outras distribuidoras ou TRRs.

As medidas foram tomadas nesta terça-feira, horas após diversos órgãos manifestarem preocupação com um possível desabastecimento de combustíveis. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) classificou o risco como "iminente" e disse que as manifestações são "antidemocráticas".

*Com informações do iG