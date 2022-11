Câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem é baleado - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 02/11/2022 12:17

Um homem foi assassinado a tiros dentro de um supermercado em Minas Gerais, na noite desta terça-feira, 1º. O caso aconteceu em Ibirité, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Duas crianças, uma de 4 e outra de 13 anos, também foram atingidas pelos bandidos, mas não correm risco de morrer.

De acordo com a polícia, o homem, de 26 anos, saiu do estabelecimento e foi guardas as compras no carro, quando foi abordado por dois bandidos, correu para dentro do supermercado e foi executado. Ele estava acompanhado da esposa e da filha de 1 ano.

O menino de 4 anos foi baleado na mão direita e a garota de 13 ficou ferida de raspão no abdômen. Ambos foram socorridos ao Hospital Municipal de Ibirité.

Os criminosos fugiram em um Chevrolet Onix branco, cuja placa não foi identificada. A motivação do crime ainda é desconhecida e até o momento, nenhum suspeito foi preso.