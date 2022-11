Padre José Aparecido Bilha foi encontrado morto em igreja no Paraná - Reprodução/Diocese de Toledo

Publicado 23/11/2022 12:11

A morte do padre foi confirmada pela Diocese de Toledo por meio de nota ao qual informa diz que o pároco 'estava no exercício de seu ministério como pároco na cidade de Guaíra e foi encontrado morto por funcionários na abertura do expediente'.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico-Legal (IML) e sepultado no Cemitério Municipal de Assis Chateaubriand, no Paraná, na terça feira, 22.

A Polícia Civil disse que há indícios de suicídio e afirmou também que o padre apresentava "ferimento de faca no pescoço". A Diocese cedeu imagens de câmeras de monitoramento para ajudar na apuração do caso.

O Padre José Aparecido Bilha nasceu em Astorga, também no Paraná, e tinha 28 anos de sacerdócio e havia se formado em Filosofia, em Toledo, e Teologia no Studium Theologicum, de Curitiba, e no Instituto de Teologia Pio XII, de Londrina.

O caso ainda não foi solucionado até o momento.