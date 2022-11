Manifestação de Gleisi foi por meio de publicação em uma rede social - Antonio Cruz/Agência Brasil

Publicado 28/11/2022 13:33 | Atualizado 28/11/2022 13:38



A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, repudiou nesta segunda-feira, 28, a atitude de um apoiador do atual mandatário Jair Bolsonaro (PL) que convocou atiradores para participar de protestos contra a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"No alto de um carro de som, empresário bolsonarista convoca atiradores e caçadores pra impedir a diplomação e posse de Lula", iniciou a dirigente do partido em uma publicação no Twitter.

"Já foi identificado e irá responder na Justiça. Não podemos dar trégua para o terrorismo", complementou.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o homem aparece com um microfone, em frente ao quartel-general do Exército em Brasília no último sábado, 26. Ele se identifica como Milton Baldin, de Juruena, município do Mato Grosso.

"Gostaria de pedir ao agronegócio, aos empresários, que deem férias aos caminhoneiros e mandem os caminhoneiros para Brasília. Também pedir aos CACs, atiradores que têm armas legais... Somos 900 mil atiradores no Brasil hoje, venham aqui mostrar presença", afirmou o empresário em trecho do material.