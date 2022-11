Prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, disse que estava no veículo preto que aparece na imagem - Reprodução/Redes sociais

Publicado 29/11/2022 15:43 | Atualizado 29/11/2022 15:45

Curitiba - O prefeito de Guaratuba, município no litoral do Paraná, Roberto Justus, e o motorista Claudio Margarida estavam em um dos carros atingidos pelo deslizamento na BR-376, na noite dessa segunda-feira (28).



Apesar do susto, os dois conseguiram deixar o veículo sem ferimentos. O acidente foi registrado no quilômetro 669 em Guaratuba, no litoral do estado.

Nas redes sociais, o político compartilhou um relato do episódio. De acordo com Justus, eles estavam no carro preto que aparece em diagonal nas imagens.

O prefeito disse ter conseguido gravar o vídeo contando sobre a situação após conseguirem chegar em um posto de combustíveis em Garuva ( SC ). "O dia que nascemos de novo", escreveu ele na publicação.



"Uma coisa horrorosa. A montanha veio abaixo, nos carregou para cima dos outros carros... E nós só estamos vivos por um livramento de Deus, tento eu quanto o Claudio, nosso motorista, não nos machucamos, mas muita gente deve ter se machucado, porque... Muita terra, muita pedra que veio para cima de todos os carros. A lama veio por baixo do carro, nos ergueu, e depois nos jogou para cima dos outros carros que estavam parados", disse ele.

"A gente estava parado na fila, esperando o pessoal da concessionária liberar o trânsito, e não tinha como voltar, não tinha como fazer nada. Todo mundo parado com o carro desligado, esperando o que ia acontecer, quando veio aquela montanha inteira para cima da gente", continuou.



"Sinceramente, eu estou em choque. Agora, nesse momento, a gente só pensa nas pessoas que ficaram lá."



Justus também afirmou que, no momento em que o carro virou, ele e o motorista quebraram o video do veículo, com medo que mais terra deslizasse. Depois, eles saíram a pé pela rodovia, até que um funcionário da concessionária levou os dois para Garuva.



Na gravação, ele disse que ainda não tinha informações sobre a quantidade de feridos ou sobre a situação do local onde ocorreu o deslizamento.

O deslizamento

O Corpo de Bombeiros realiza buscas nesta terça-feira (29) por desaparecidos em um deslizamento que arrastou 10 carros e 5 caminhões na BR-376, em Guaratuba , no início da noite de segunda, após fortes chuvas no estado.



Segundo o governo do Paraná , ainda não há uma estimativa de quantas pessoas estão desaparecidas após o ocorrido. A polícia informou que um corpo foi encontrado por volta das 22h30 de segunda-feira.