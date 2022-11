Mourão afirmou que Bolsonaro estava triste durante formatura de cadetes na Aman - Clauber Cleber Caetano/PR

Publicado 29/11/2022 16:04

Brasília - Vice-presidente da República e senador eleito pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão (Republicanos) afirmou, nesta terça-feira, 29, que o presidente Jair Bolsonaro "estava meio triste" durante a cerimônia de formatura realizada no sábado, 26, na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende, no Rio de Janeiro.

Na primeira agenda pública oficial desde derrota nas eleições de 2022 para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Bolsonaro manteve o silêncio e deixou o evento sem discursar e falar com a imprensa. Mourão disse que sugeriu ao chefe do Executivo que tirasse foto com os apoiadores que estavam no local.

"Falei pra ele que tinha aquela porção de gente que queria tirar foto com ele e pedi para ele: 'vai lá, tira foto com o povo, pô'. Só isso aí. Ele estava meio, estava meio triste", disse Mourão.

Mourão ainda minimizou o fato de Bolsonaro não estar participando diretamente da transição de governo. Na manhã desta terça-feira, o vice-presidente se reuniu presencialmente com Geraldo Alckmin (PSB), que ocupará o mesmo cargo na gestão de Lula.

"Presidente não participa da transição. Acho que está bom. Está tudo andando", afirmou o vice.