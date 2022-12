Após quase 4 anos, Polícia Civil identifica nova vítima do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho - Fernando Michel/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 20/12/2022 19:55

Após quatro anos da tragédia do rompimento da barragem do Vale, em Brumadinho, mais uma vítima foi identificada. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, trata-se de Cristiane Antunes Campos que tinha 35 anos e atuava como supervisora de mina. A família de Cristiane, que era natural de Belo Horizonte, já foi informada.

Segundo a Polícia Civil, a identificação da mulher foi feita por meio de exame de DNA. A Associação dos Familiares da Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem em Brumadinho (Avabrum) divulgou uma nota na qual se solidariza com os familiares de Cristiane, identificada "após 1.425 dias de espera".



"Cada enterro, uma lembrança, cada lembrança uma memória, cada memória uma dor! Seguimos firmes e lutando para que todas as joias sejam encontradas e para que todos os familiares tenham o alento do encontro", disse.



A Comissão dos Não Encontrados também prestou condolências aos familiares da vítima.

Cristiane Antunes Campos Reprodução/Redes Sociais

O rompimento da barragem ocorreu no dia 25 de janeiro de 2019 e matou 270 pessoas. A última identificação de uma vítima havia ocorrido em julho de 2022. Era Olímpio Gomes Pinto, de 56 anos, que trabalhava como auxiliar de sondagem. Até momento, 267 foram identificadas. Três vítimas seguem desaparecidas.

As buscas feitas pelo Corpo de Bombeiros continuam, assim como o trabalho de identificação da Polícia Civil. Pelas redes sociais, o governado reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), declarou que as buscas não irão cessar.

"Não sossegaremos até encontrarmos todos os desaparecidos, diminuindo um pouco a dor dos familiares", afirmou o governador.