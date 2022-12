O deputado federal Paulo Azi, do União Brasil-BA, recusou o convite para assumir o ministério das Comunicações - Elaine Menke/Câmara do Deputados

Publicado 29/12/2022 11:59

Brasília - O deputado federal Paulo Azi (União Brasil-BA) declinou de forma oficial do convite para assumir o Ministério das Comunicações. Convidado na quarta-feira, 28, pelo partido, que ficará no controle da pasta, na cota da bancada da Câmara, o parlamentar justificou em postagem nas redes sociais o motivo da recusa.



"Mesmo muito honrado pelas sondagens que recebi para o assumir o Ministério das Comunicações no governo Lula, decidi que, neste momento, serei mais útil ao Brasil e à Bahia cumprindo meu mandato na Câmara dos Deputados", publicou Azi nas redes sociais.

As pastas em aberto são as seguintes: Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cidades, Comunicações, Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Esporte, Gabinete de Segurança Institucional, Integração e Desenvolvimento Regional, Meio Ambiente, Minas e Energia, Pesca e Aquicultura, Povos Indígenas, Previdência Social, Planejamento e Orçamento, Secretaria de Comunicação Social, Transportes e Turismo.

Confira o ministros já anunciados:

- Advocacia-Geral da União: Jorge Messias

- Casa Civil: Rui Costa

- Ciência e Tecnologia: Luciana Santos

- Controladoria-Geral da União: Vinicius Marques de Carvalho

- Cultura: Margareth Menezes

- Defesa: José Múcio

- Desenvolvimento, Indústria e Comércio: Geraldo Alckmin

- Desenvolvimento Social: Wellington Dias

- Direitos Humanos: Silvio Almeida

- Educação: Camilo Santana

- Fazenda: Fernando Haddad

- Gestão e Inovação: Esther Dweck

- Igualdade Racial: Anielle Franco

- Justiça: Flávio Dino

- Mulher: Cida Gonçalves

- Portos e Aeroporto: Márcio França

- Relações Exteriores: Mauro Vieira

- Relações Institucionais: Alexandre Padilha

- Saúde: Nísia Trindade

- Secretaria-Geral da Presidência da República: Márcio Macedo

- Trabalho: Luiz Marinho