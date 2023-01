Tarcísio de Freitas toma posse neste domingo como governador de São Paulo - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Tarcísio de Freitas toma posse neste domingo como governador de São PauloMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 01/01/2023 09:43

Rio - Nove Estados terão novos governadores a partir deste domingo. Esses estreantes no cargo representam um terço dos 27 governadores eleitos em 2022. Os outros 18 foram reeleitos e retornam ao Executivo estadual.

O Nordeste é a região que mais reúne representantes de primeira viagem, com novos governadores na Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí e Sergipe. Os 'debutantes' são Tarcísio de Freitas (Republicanos), em São Paulo; Jerônimo Rodrigues (PT), na Bahia; Elmano de Freitas (PT), no Ceará; Raquel Lyra (PSDB), em Pernambuco; Rafael Fonteles (PT), no Piauí; Em Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), em Sergipe; Clécio Luis (Solidariedade), no Amapá; Eduardo Riedel (PSDB), no Mato Grosso do Sul; Jorginho Mello (PL), em Santa Catarina.

Rio de Janeiro e Minas Gerais

O governador reeleito do Rio, Cláudio Castro (PL), é o único nome da Região Sudeste que confirmou presença na posse de Luiz Inácio Lula da Silva na Presidência da República.

Também reeleito em outubro, o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), disse que não irá à cerimônia em Brasília.

O Palácio Tiradentes alegou conflitos de agenda entre a posse de Zema em Belo Horizonte e o evento na capital federal.