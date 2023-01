Brasil

Bloco de apoio a Marinho no Senado liga Pacheco a atos golpistas de 8 de janeiro

Candidato do Centrão, senador potiguar tenta atribuir a autoridades a culpa pela invasão dos prédios do Congresso e do Supremo

Publicado 28/01/2023 14:38 | Atualizado há 2 horas