Ministério da Justiça não pretende prorrogar a intervenção José Cruz/Agência Brasil

Publicado 30/01/2023 11:13

Brasília - Termina nesta terça-feira, 31, a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. A medida foi determinada após os atos terroristas ocorridos nas sedes dos Três Poderes , em Brasília, no dia 8. Não está nos planos do Ministério da Justiça manter a intervenção após o término do prazo estipulado inicialmente.