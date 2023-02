Missionária italiana morre atropelada por ladrão em fuga em SP - Reprodução

Publicado 05/02/2023 17:55

Uma missionária italiana de 53 anos, chamada Loredana Vigini, morreu após ser atropelada por um ladrão em fuga em São Paulo e ficar internada por dois dias em coma, informou neste domingo (5) o jornal "Piccolo", de Trieste - cidade onde a missionária nasceu.



Vigini estava atravessando a rua quando foi atingida por um homem que fugia de bicicleta e perdeu a consciência já no local do incidente. Ela não resistiu aos ferimentos, tendo a morte cerebral confirmada.



A italiana era professora de ensino religioso e tinha fundado a comunidade "Semente Viva".



A morte também foi confirmada pelo padre Paolo Iannaccone, pároco da igreja de San Sergio Martire, em Trieste.



"A paixão pela Boa Nova pertencia a você e era o sentido profundo da sua vida de apaixonada por Deus. Um incidente no Brasil te levou de nós e dos seus entes queridos muito rapidamente. Mas, as 'sementes vivas' que você espalhou pelo mundo darão ainda frutos. Obrigado, Loredana Vigini", escreveu o religioso.