Lula anunciou o aguardado reajuste em bolsas de estudo para pesquisa em todos os níveis de ensino no paísAntonio Cruz/ Agência Brasil

Publicado 16/02/2023 11:39

Brasília - Sem reajuste desde 2013, bolsas pós-graduação terão aumento médio de 40% para o auxílio dado a quem faz mestrado e doutorado Capes e do CNPq, e 25% para pós-doutorado. O aguardado anúncio aconteceu na manhã desta quinta-feira, 16, na cerimônia que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e dos ministros Camilo Santana (Educação) e Luciana Santos (Ciência e Tecnologia). Segundo o governo federal, a aporte custará R$ 2,38 bilhões anuais. A verba sairá dos cofres dos ministérios da Educação e de Ciência e Tecnologia.

"Bom dia. Anunciaremos hoje o aumento das bolsas de graduação, pós-graduação, iniciação científica e Bolsa Permanência, que não tinham reajuste desde o governo Dilma. Um dia importante para nossa educação, pesquisa e ciência. O Brasil voltará a valorizar estudantes e nosso futuro", publicou Lula em uma rede social antes do anúncio oficial.

No Palácio do Planalto, o governo federal detalhou os novos valores e o percentual do reajuste nas bolsas da Capes e do CNPq. Alunos de mestrado: de R$ 1.500 para R$ 2.100 (alta de 40%); doutorado: de R$ 2.200 para R$ 3.100 (40%); pós-doutorado: de R$ 4.100 para R$ 5.200 (25%). Outros níveis de ensino (médio e graduação) também serão reajustados. Serão 53 mil bolsas para estimular jovens estudantes a se dedicar à pesquisa e à produção de ciência. Confira os valores.



- Iniciação científica no ensino médio: de R$ 100 para R$ 300 (200%);



- Formação de professores da educação básica: os valores atuais variam de R$ 400 a R$ 1.500 e serão reajustados de 40% a 75%, segundo o governo.



- Bolsa Permanência para alunos em vulnerabilidade nas universidades: criadas em 2013, nunca foram reajustadas. Os valores variam de R$ 400 e R$ 900 e serão reajustados em 55% a 75%.

RECOMPOSIÇÃO



O governo federal ainda anunciou que vai recompor a quantidade de bolsas oferecidas. No caso do mestrado, por exemplo, em 2015 havia 58,6 mil bolsas, número que caiu para 48,7 mil em 2022, redução de quase 17%. Agora, a estimativa é de que sejam ofertadas 53,6 mil.