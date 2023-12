Spotify retirou do ar o perfil do suspeito, mas as músicas continuam disponíveis - Divulgação

Spotify retirou do ar o perfil do suspeito, mas as músicas continuam disponíveisDivulgação

Publicado 14/12/2023 12:27

São Paulo - Um dos alvos da operação da Polícia Federal (PF) que investiga os suspeitos do ataque hacker à primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, é produtor de conteúdo musical com teor racista, sexista, misógino e nazista.

João Vítor Corrêa Ferreira, de 25 anos, é morador de Ribeirão das Neves (MG) e sua residência foi alvo de um mandado de busca e apreensão na tarde de terça-feira, 13. No Spotify, sob o apelido "Maníaco", ele publicava faixas musicais de rock com apologias ao racismo, à misoginia e ao nazismo.

O perfil de "Maníaco" no Spotify já está fora do ar, mas contava com o selo de verificado pela plataforma. Ele tinha mais de 4 mil ouvintes mensais e quatro álbuns publicados com músicas ostensivamente preconceituosas. Questionada sobre o selo de verificado, a assessoria do Spotify esclarece que a política da plataforma para a cessão do selo é distinta de outras redes sociais. O perfil verificado só sinaliza que o usuário em questão é o artista que reivindica ser, e não configura, necessariamente, endosso da plataforma ao conteúdo produzido.

No álbum "O Sul é meu país", alusão ao lema separatista da Região Sul, a faixa "Ariano" continha versos de ataque à miscigenação, repercutindo teses de "supremacia racial" que basearam políticas da Alemanha nazista. Numa canção do álbum "Incel pardo", cujo nome faz referência a um movimento de orientação misógina, João Vitor fez referência explícita e positiva à violência contra a mulher. Em outra música, intitulada "Macumba", o autor deprecia nordestinos e religiões de matrizes africanas.

O perfil do "Maníaco" já está fora do ar no Spotify, mas as músicas têm sido republicadas por terceiros no YouTube. Procurada para esclarecer as diretrizes de conteúdo da plataforma, a reportagem aguarda o retorno da assessoria do YouTube Brasil.

Janja teve seu X, antigo Twitter, hackeado na noite de segunda-feira, 11. Durante pouco mais de uma hora, os invasores utilizaram a conta para publicar conteúdo ofensivo e de cunho sexual. A PF, desde então, tem investigado os suspeitos do ataque. O perfil de Janja no X foi bloqueado por meio de notificação extrajudicial da AGU e segue indisponível.

"Eu já estou acostumada com ataques na internet, por mais triste que seja se acostumar com algo tão absurdo", afirmou a primeira-dama sobre o ataque hacker. "O ódio, a intolerância e a misoginia precisam ser combatidos, e os responsáveis, punidos", escreveu em seu Instagram.

Confira a íntegra do posicionamento do Spotify

As nossas regras de plataforma de longa data deixam claro que não permitimos conteúdo que promova o extremismo violento ou conteúdo que incite à violência ou ao ódio contra um grupo de pessoas com base no sexo. Após análise, removemos diversas músicas por violarem nossas políticas. Como sempre, o contexto é importante e o conteúdo que não incita claramente à violência ou ao ódio poderia permanecer na plataforma."