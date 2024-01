André Zogahib, reitor da universidade, foi quem indicou para a família de Luan Gama a possibilidade de ir à Justiça - Divulgação

Publicado 12/01/2024 14:28

Luan Gama é considerado um menino superdotado. Aos 11 anos, ele foi aprovado na Universidade Estadual do Amazonas, estado onde vive. A sua família recorreu à Justiça para garantir o direito à vaga. Na sentença, o juiz reconhece a superdotação da criança, que no entanto terá de se submeter a provas de aceleração, aplicadas pela Secretaria de Educação do Amazonas.

Caso seja aprovado, ele receberá os diplomas de formação nos ensinos fundamental e médio, necessários para a matrícula na universidade. Caso seja reprovado, seguirá cursando o 6º ano do ensino fundamental em um colégio particular, que lhe concedeu uma bolsa de estudos.



O reitor da UEA, André Zogahib, diz que a instituição está preparada para receber Luan. Segundo o dirigente, partiu da própria universidade a orientação para que a família buscasse assegurar a vaga pela Justiça.



Esse salto de etapas é previsto pela lei para casos de superdotação e altas habilidades, mas especialistas ponderam sobre os riscos de um salto tão abrupto e os desafios de adaptação.

Fluência em inglês chama a atenção

A fluência em inglês é uma das habilidades de Luan que são raras para pessoas com a idade dele. Um vídeo postado por ele mesmo nas redes sociais em que ele fala o idioma estrangeiro chamou a atenção.

O garoto também acumula conhecimentos em Matemática, Raciocínio Lógico, Português e Geografia. Ele foi convidado para o quadro 'Pequenos Gênios', do programa 'Domingão com o Huck', da TV Globo.

Segundo sua família, o estudante sabe ainda identificar as bandeiras e a localização de todos os países; domina cálculos matemáticos, como raiz quadrada e potências; além de soletrar palavras em diferentes níveis de dificuldade, inclusive de trás para frente.

Com informações do Estadão Conteúdo.