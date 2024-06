Vítima estava em situação precária de saúde - Divulgação/Polícia Civil

06/06/2024

Goiás - Uma mulher foi presa acusada de maus-tratos à sua própria mãe, de 91 anos. A prisão aconteceu nesta terça-feira (4), em Goiânia. Por conta da gravidade do ocorrido, a vítima apresentou um quadro grave de desnutrição.

De acordo com a Polícia Civil, as informações sobre o caso foram passados por meio do Disque Denúncia, de forma anônima. Os policiais se deslocaram ao local acompanhados de uma psicóloga e de uma assistente social.

Ao chegar na casa onde acontecia o crime, no bairro Campinas, a acusada tentou enganar os agentes, dizendo que nenhuma idosa morava no local, mas não conseguiu sustentar a mentira.

A vítima encontrava-se acamada em um ambiente completamente insalubre e sem qualquer tipo de circulação, fétido e escuro. Além disso, a idosa parecia não se alimentar há dias, com baixo peso e em estado vegetativo completo, com lesões no corpo e sem conseguir se comunicar.

Foi necessário acionar socorro médico para o Corpo Militar de Bombeiros para os primeiros atendimentos. A idosa foi internada em estado gravíssimo de desnutrição.



Exploração financeira



A autuada havia estava utilizando o cartão bancário da vítima. Foram registradas compras de bebidas alcoólicas, por exemplo. De acordo com a polícia, não havia elementos básicos para a sobrevivência da mãe da investigada. Ela é acusada de maus-tratos com lesão corporal grave e exploração financeira.