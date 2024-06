Morre o cantor Ronald Antonucci, voz da dupla Os Vips na Jovem Guarda - Reprodução / Capa de disco

Morre o cantor Ronald Antonucci, voz da dupla Os Vips na Jovem GuardaReprodução / Capa de disco

Publicado 23/06/2024 09:45 | Atualizado 23/06/2024 10:29

Rio - O cantor Ronald Antonucci, da dupla Os Vips, sucesso na Jovem Guarda, morreu aos 82 anos na madrugada de sábado (22). O falecimento foi confirmado pela família do artista no Instagram. A causa, no entanto, não foi divulgada. O velório acontece, neste domingo (23), a partir das 10h, no Cemitério da Consolação, em São Paulo. O corpo será sepultado no mesmo local, às 14h.

fotogaleria

"É com grande pesar que a família de Reynaldo Antonucci, o Ronald da dupla Os Vips, comunica o seu falecimento nesta madrugada. Os Vips interpretaram grandes sucessos da Jovem Guarda, tais como 'A Volta', 'Faça Alguma Coisa Pelo Nosso Amor', [e] 'É Preciso Saber Viver', entre outros", informa a nota.

Sobrinho de Ronald também se manifestou sobre a morte do cantor em sua rede social. "Saber que meu tio Ronald nos deixou é triste mas quero pensar que ele e meu pai estão juntos cantando em outros palcos, lá do outro lado. Te amo, Roninha. Cuida da gente daí de cima com o meu pai", escreveu Bruno Antonucci, que é filho de Márcio Antonucci, com quem Ronald formou a dupla Os Vips. O artista morreu há dez anos.

Reynaldo Luiz Antonucci, conhecido como Ronald Antonucci, iniciou a dupla "Os Vips", com o irmão, Márcio, em 1964. A primeira música deles gravada foi "Tonight", que fazia parte do LP da Record Reino da Juventude. Ao longo da trajetória musical, os artistas interpretaram sucessos de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, como "Emoção", "A Volta", "Faça alguma coisa pelo nosso amor" e "É Preciso Saber Viver", e se consagraram no movimento da Jovem Guarda.

Ronald e Márcio também gravaram versões em português de músicas dos Beatles, como "Menina Linda" (I Should Have Known Better), "Coisas que Acontecem" (Things We Said Today), e "Submarino Amarelo" (Yellow Submarine). Em meados dos anos 1970, a dupla chegou ao fim, já que as gravações entre 1971 e 1973 não tiveram grande repercussão. Ronald e Márcio voltaram a fazer shows e gravaram discos, que remetiam a época da Jovem Guarda, em 1990.







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por OS VIPS (@oficialosvips)