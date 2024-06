Cíntia era de Porto Alegre, mas estava no Rio de Janeiro, segundo o namorado - Reprodução / Instagram

Cíntia era de Porto Alegre, mas estava no Rio de Janeiro, segundo o namoradoReprodução / Instagram

Publicado 27/06/2024 16:01

A fisiculturista Cíntia Goldani morreu nesta quarta-feira (26) aos 37 anos, no Rio de Janeiro, de complicações causadas por uma pneumonia bacteriana. Ela competia na categoria "Figure" e ia participar em julho do Musclecontest Brasil, um dos maiores campeonatos do esporte no país.

A organização do evento publicou uma nota lamentando a sua morte. "Com muita dor e tristeza, através deste informar o falecimento da Atleta Figure Profissional Cíntia Goldani devido a complicações de uma pneumonia. Cíntia era um anjo em forma de ser humano. Deus precisava de reforço no céu. Jamais será esquecida pela família MuscleContest. Cíntia era a apresentadora da categoria Figure em nosso canal", diz a mensagem.

Torcedora do Grêmio, ela também era treinadora de poses e prestava consultorias on-line, além de postar, em suas redes sociais, vídeos motivacionais e da rotina de atleta.

O seu namorado, Gustavo César, que também é fisiculturista, fez diversas publicações em seu Instagram relembrando momentos do casal. "Minha eterna princesa. Quem me fez conhecer o amor verdadeiro. Jamais vou esquecer os seis meses mais lindos da minha vida ao seu lado. Em breve, estaremos juntos na eternidade. Te amo para sempre, e nunca vou esquecer o quanto me amou", disse.