Desenho da vítima denunciou abusos sexuais e ameaças do tio - Polícia Civil/AL

Publicado 27/06/2024 16:52 | Atualizado 27/06/2024 16:59

A Polícia Civil de Alagoas prendeu, nesta quarta, 26, um homem de 41 anos acusado de estuprar a própria sobrinha, de apenas 11 anos de idade. Caso ocorreu em Arapiraca, Alagoas, e foi descoberto após a irmã da vítima encontrar desenhos que denunciavam a agressão.

Sendo declaração da polícia, desenhos e rascunhos feitos pela menina em momentos de isolamento foram fundamentais para investigação do caso.



A vítima, por medo do autor do crime, não contou do abuso até sua irmã mais nova ver os desenhos e os mostrar à mãe. Na imagem, a criança destacava regiões íntimas do seu corpo com setas, círculos e frases como "eu não so mais vigis", "ele toco ei mi", e "e eu não podia cota para".



A prisão preventiva do tio foi solicitada pela delegada Maria Fernandes Porto, da Delegacia Especial da Criança e do Adolescente de Arapiraca, e decretada pelo Poder Judiciário. O homem agora se encontra à disposição da Justiça.